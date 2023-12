(Di giovedì 14 dicembre 2023) Le parole di Alessandrodopo la vittoria delcontro il Newcastle (2 - 1) che non è però servita per la qualificazione agli ottavi di Champions. I rossoneri ripartiranno dai playoff di ...

Milan, Florenzi: 'Arrabbiato con Rafa, doveva fare doppietta'

Le parole di Alessandrodopo la vittoria delcontro il Newcastle (2 - 1) che non è però servita per la qualificazione agli ottavi di Champions. I rossoneri ripartiranno dai playoff di Europa ...

Milan, Florenzi: "Arrabbiato con Rafa, doveva fare doppietta" La Gazzetta dello Sport

Newcastle-Milan, Florenzi: “Sono arrabbiato con Leao, doveva finire…” Pianeta Milan

Florenzi: “Un sorriso da rimpianto, obiettivo fare bene in Europa League”

Il terzino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della vittoria col Newcastle e della retrocessione del Milan in Europa League ...

Newcastle-Milan pagelle: Maignan-Tomori miracolosi. Chukwueze eroe rossonero

Theo Hernandez voto 6 Soffre in un ruolo non suo, ma limita i danni. Nel finale in contropiede a porta vuota cerca il gol quasi da centrocampo ma la palla non entra Florenzi voto 6,5 Prestazione di ...