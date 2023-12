Milan | Criscitiello | «Conte deve essere il futuro dei rossoneri»

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pioli non puòildelsecondo, masì. Il giornalista nel corso di SportitaliaMercato ha infatti detto: «Stefano Pioli ha fatto un grande lavoro ao.arrivare a giugno, poi si può cambiare allenatore. Pioli non si discute.arrivare a fine stagione. Due anni fa si doveva prendere De Zerbi. Non lo hanno preso. Adesso spazio ad Antoniocheildel. Se la società esce fuori i soldi, aci va al 100%. Se tu lo convinci con il progetto,arriva». Secondo il giornalista, quindi, Pioli dovrebbe guidare il...