Milan | c'è un preferito per l'attacco

Calcio: bookie puntano sui successi esterni di Juve e Inter contro Genoa e Lazio

... già a segno tre volte contro la Juventus, suo bersaglio. Sfida tutt'altro che banale per ... Derby lombardo a San Siro trae Monza. I rossoneri non vogliono veder svanire il sogno ...

Mercato Milan: David preferito a Guirassy, ma servono 40 milioni. Per la difesa... Milanpress

Nuove conferme: un altro italiano dopo Pioli, è lui il preferito MilanLive.it

Milan, davanti spunta Guirassy: si prende con 17 milioni. Per la difesa Kiwior o Lenglet

Il Milan ha bisogno di una delle due ... Particolare non secondario: c’è concorrenza da tutta Europa. David è idealmente il preferito ma ha ricominciato a segnare e il Lilla si convince solo con un ...

Champions amara per il Milan: espugna Newcastle ma è beffato dal Psg e retrocede in Europa League

I rossoneri di Pioli vincono in rimonta in Inghilterra ma non passano il turno di Champions, a differenza della Lazio che perde contro l'Atletico Madrid ma è promossa agli ottavi ...