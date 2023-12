Guai veri e guai inventati per Giorgia Meloni

... che si riconosceva pienamente nell'allora presidente del Consiglio, ma da una Ellyche ha ...sulla strada dell'accordo con l'Italia per trattenere sul proprio territorio una parte dei...

Ultimo'ora: **Migranti: Schlein, 'da alleati Meloni muri contro Italia e lei gli dà pure ragione'** La Svolta

Schlein 'cambia marcia' e sfida Meloni sul tema migranti AGI - Agenzia Italia

Inizia oggi Atreju, la festa di partito diventa una prova di forza di Meloni agli alleati e agli avversari

Con Rama, è storia più recente, Meloni ha raggiunto un accordo per istituire in Albania due centri di accoglienza per i migranti soccorsi dalla guardia ... dai big dell’opposizione (non ci saranno né ...

Patto stabilità, Schlein: no al ritorno di politiche austerità

La leader Ue alò verttyi Pse con Scholz e Sanchez. “Un errore rigidi parametri deficit, governo assente in negoziato” ...