Migranti | l’Alta Corte albanese sospende l’accordo con l’Italia

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Battuta d’arresto perItalia-Albania sui. Lacostituzionale di Tirana ha accolto due ricorsi presentati dall’opposizione del Partito democratico di Sali Berisha e ha sospeso le procedure di ratifica in Parlamento del, come riferiscono i media locali.firmato da Edi Rama e Giorgia Meloni il 6 novembre scorso avrebbe dovuto essere ratificato domani dal Parlamento di Tirana. Lacostituzionale, dopo aver accolto i ricorsi, si riunirà per prendere una decisione il 18 gennaio alle 10. La Presidenza del Consiglio non commenta la decisione dellacostituzionale. Ad ogni modo da Palazzo Chigi fanno sapere che non c’è preoccupazione per lo stop.