Migranti | l' Albania sospende la ratifica dell' accordo Meloni-Rama

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Insi ferma, almeno temporaneamente, il percorso per l'approvazione'intesa con l'Italia sui. Lasottoscritto da Giorgiaed Edi, che era prevista per oggi nel Parlamento di Tirana, è stata sospesa dalla Corte Costituzionale, che ha accettato di esaminare due ricorsi presentati dall'opposizione. Tutto è quindi rimandato alla sentenza di merito,...

CORRIERE DELLA SERA ', stop dall'' titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale. Nel taglio alto spicca l'accordo della Cop28 ('Cop28, accordo storico per il ...

L’accordo, come si ricorderà, prevede l’apertura in Albania di due centri di accoglienza destinati all’identificazione e al rimpatrio dei migranti raccolti in acque internazionali dalla nostra Guardia ...

Roma, 14 dic - Il via libera all'accordo sui migranti tra Italia e Albania slitta all'anno prossimo almeno dal lato di Tirana. Alla vigilia del dibattito in parlamento, previsto per oggi, la Corte cos ...