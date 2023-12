Migranti | in video e messaggi l' orrore del Cpr di via Corelli | pm ' condizioni inumane'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Immagini,con tanto di audio e chat whatsapp in cui ex operatori edel Cpr di viaa Milano raccolgono l'all'interno della struttura. Una galleria che nel provvedimento della procura di Milano, che ha disposto il sequestro d'urgenza, è incasellato in categorie e sottocategorie con descrizioni che lasciano poco all'immaginazione. Divise per argomento (vitto,di salute dei trattenuti, igiene dei luoghi,dei bagni) la loro visione "è molto più eloquente di qualsiasi discorso". Nel provvedimento di circa 160 pagine ci sono immagini dello stato fatiscente dei luoghi, ma anche dei tanti gesti di autolesionismo degli ospiti che reclamanomigliori. Un uomo si 'cuce' le labbra con del ...