Migranti in Albania | il governo fa spallucce | “La sospensione conferma la serietà del Paese” Critiche dal Consiglio d’Europa

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nemmeno il tempo di definirlo un “modello da replicare” che l’accordo suicon Tirana è stato sospeso dalla Corte costituzionale albanese che ha considerato idonei i ricorsi presentati dalle opposizioni aldi Edi Rama. Il voto sulla ratifica trattato, che avrebbe dovuto arrivare al Parlamento di Tirana il 14 dicembre, slitterà di qualche mese: i giudici ne hanno tre per decidere. Fonti di Palazzo Chigi, pur non commentando la decisione dell’Alta Corte, riferiscono che “non c’è alcuna preoccupazione su eventuali ritardi sulla messa in campo del Memorandum”. Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri,: “Credo che sia una questione di tipo giuridico che si risolverà in tempi abbastanza rapidi”. Edmondo Cirielli, suo viceministro agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, parla di passaggio ...

