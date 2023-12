Migranti | ex dipendente Cpr via Corelli | ' un lager | neanche i cani sono trattati così'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Sinteticamente posso dire che era un vero e proprioneili". Basta una frase, messa a verbale da un ex operatrice del Cpr di viaa Milano, per restituire l'orrore di un posto su cui, dopo gli interventi dell'associazione Naga, la procura ha aperto gli occhi con l'inchiesta per turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture che coinvolge la società Martinina srl e i suoi due amministratori di diritto e di fatto, Consiglia Caruso e il figlio Alessandro Forlenza, e che ha portato al sequestro d'urgenza della struttura che ospita i. La testimonianza, riportata nel decreto di sequestro, restituisce quanto visto dall'operatrice nell'estate 2022 ...