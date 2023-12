(Di giovedì 14 dicembre 2023) Estratto dell'articolo di www.leggo.it7 Una ragazza, che perè stata vittima di bullismo a causa della sua devastante acne, è diventata un faro di ispirazione nel mondo della bellezza, trasformandosi in una ...

'mi hanno bullizzata per anni chiamandomi faccia di pizza' - la storia di courtney jones, 21enne ...

Estratto dell'articolo di www.leggo.it courtney jones 7 Una ragazza, che per anni è stata vittima di bullismo a causa della sua devastante acne, è diventata un faro di ispirazione nel mondo della ...

“Bullizzata da calciatori durante lo show”: la denuncia della drag queen Tekemaya LeccePrima

“Mi sono sentita male, mi veniva da piangere”: lo sfogo di Tekemaya, la drag queen di ‘The… Il Fatto Quotidiano

Ricevono dalla responsabile dei gratta e vinci per Natale perché i loro regali non sono arrivati: vincono 50 mila euro

Con il Natale alle porte e i regali da incartare chi è che non vorrebbe ricevere una cospicua somma di denaro per godersi al meglio le festività È quanto capitato a ...

Oprah Winfrey, la dieta e il farmaco che le ha fatto perdere 20 chili: «L'obesità è una malattia, per tutta la vita mi hanno fatto vergognare»

Per tutta la vita Oprah Winfrey, la regina della tv americana, è stata bullizzata a causa del suo peso. «È stato uno sport pubblico prendermi in giro per 25 anni - ...