(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilsi scorda deldellaA alla stazione di Battistini:al. Insolito incidente sullaA di Roma, dove undell’ATAC ha erroneamente portato idel mezzo con lui al. La vicenda si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 13 dicembre 2023, quando il mezzo non ha aperto le proprie portiere aldi Battistini e si è portato dietro l’utenza fino aldel veicolopolitano. Distrazione sullaA:portaalsi erano accorti subito, ieri ...

Roma, la metro A non si ferma al capolinea e porta i passeggeri al deposito. 'Scusate, vi riporto subito indietro'

LaA non si ferma al capolinea di Battistini e tira dritto, con i passeggeri ancora a bordo, fino ... le persone a bordo non hanno potuto far altro che attendere che ilsi accorgesse ...

Elena Lenti, la prima macchinista di metropolitana in Italia, va in pensione. I colleghi di Atm: “Buona vita” IL GIORNO

Macchinista preso a pugni in faccia sulla metro A da un passeggero RomaToday

Metro A, il macchinista si dimentica del capolinea: pendolari portati al deposito

Il macchinista si scorda del capolinea della Metro A alla stazione di Battistini: pendolari portati al deposito.

Milano, scende tra i binari della metro dopo essere stato scoperto senza biglietto: un passeggero lo salva. Il VIDEO

Attimi di paura a Milano: giovane scende tra i binari della metro dopo essere stato pizzicato senza biglietto. Il video ...