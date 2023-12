Meteo | in arrivo una forte ondata di freddo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Le previsionidei prossimi giorni, e in particolare del fine settimana che sta arrivando, indicano una nuovadisull’Italia. Torna dunque il gelo sulle nostre regioni, una realtà per altro in linea con il fatto che siamo a metà dicembre e ormai a soli 10 giorni dal Natale. Tuttavia attenzione: dappertutto, e specie al Sud anche in zone collinari, potrebbero arrivare pioggia e neve. Nei prossimi giorni ci attende un improvviso crollo delle temperature che potranno scendere anche di ben 15 gradi su alcune aree del nostro Paese. Lo sostengono irologi del sito il.it che avvertono: “Il cambio di scenario climatico si registrerà tra le giornate di giovedì 14 e venerdì 15 dicembre“. È infatti in queste ore che un potente anticiclone si stabilirà sull’Europa ...

I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di ...

Iniziamo a cogliere segnali sempre più attendibili sul meteo verso il Natale 2023. C’è ancora molta incertezza e non possiamo certo sbilanciarci in nessun dettaglio specifico di previsione per i ...

Nevicate sugli Appennini a quote medie, ovvero sopra i 1400 metri circa, in calo verso sera. Tempo più stabile al Nord, ma con cielo spesso coperto o nebbioso in pianura e più soleggiato in montagna.