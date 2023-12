Mes | dalla sospensiva all’auto-ostruzionismo | il balletto lungo sei mesi della maggioranza per evitare l’ok al fondo tabù | Tutte le tappe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sono passati quasi seida quando il ddl che ratifica la riforma del Mes è arrivato per la prima volta nell’Aula di Montecitorio. Era il 30 giugno, il giorno dopo il via libera in Commissione Esteri, dove il testo (presentato dai deputati dem Simona Bonafè e Piero De Luca) era passato con i soli voti di tre partiti di opposizione (Pd, Italia viva e +Europa), mentre laaveva disertato la seduta. Da allora il leitmotiv parlamentare è stato sempre lo stesso: il centrodestra si è prodotto in spericolate tattiche dilatorie al fine di rimandare il più possibileal “nuovo” Meccanismo europeo di stabilità, approvato nel 2021 dai rappresentanti dei governi dell’Eurozona (ecco cosa cambia rispetto alla versione originaria). Il motivo? L’imbarazzo ideologico di Lega e Fratelli d’Italia, che hanno sempre attaccato il ...