Meg Bellamy | chi è Kate Middleton nella sesta stagione di The Crown

La (misteriosa) storia di Charlotte Todd, la stilista che disegnò l'abito che fece scoccare la scintilla tra William e Kate

Tutto lo stile di, l'altra Kate Middleton (quella di The Crown ) La sconosciutasi è trasformata in una ragazza cool nell'istante in cui ha ottenuto la parte della principessa ...

Meg Bellamy: Kate Middleton la renderà una star AMICA - La rivista moda donna

Meg Bellamy in «The Crown» è Kate, principessa che non sbaglia mai (forse): «Sono diventata la sua... Sette del Corriere della Sera

La (misteriosa) storia di Charlotte Todd, la stilista che disegnò l'abito che fece scoccare la scintilla tra William e Kate

Un vestito trasparente giocò un ruolo fondamentale nella nascita della storia d'amore degli attuali principi di Galles. Una creazione di una stilista emergente di cui si sono perse le tracce. Mise il ...

The Crown 6 parte 2, la recensione: la quiete dopo la tempesta, per salutare la Corona

Non troppo, perché arriviamo comunque alle prime frequentazioni tra William e Kate (una timida e convincente Meg Bellamy), che divengono centrali ma non a tal punto da fagocitare e oscurare il resto ...