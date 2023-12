Mbappé irritato da Luis Enrique che nel finale ha ordinato al Psg di tenere il pari a Dortmund

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 dicembre 2023)infastidito dall’atteggiamento rinunciatario del Psgdaneldi-Psg. Lo scrive Rmc Sport. Ieri sera asi è assistito all’italianizzazione diche neldel match, dopo aver saputo della vittoria del Milan, haai suoi di non rischiare più. Ha preferito rinunciare alla vittoria ma almeno assicurarsi il secondo posto e non rischiare di rimanere fuori dalla Champions. Un atteggiamento chenon ha gradito. Kylian in precedenza aveva anche segnato il gol dell’1-2 ma gli era stato annullato per millimetrico fuorigioco. Scrive Rmc Sport Sì il PSG ha evitato un’eliminazione che sarebbe stato un enorme ...