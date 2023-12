Mazda | tabella di marcia verso gli stabilimenti a zero emissioni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Rinnovando il proprio impegno nel rendere glicarbon neutral entro il 2035 in tutto il mondo,Motor Corporation ha indicato le tappe fondamentali della suadila neutralità delledi carbonio. Entro l’anno fiscale 2030,ridurrà ledi CO2 nei suoie siti operativi in Giappone1 del 69% rispetto ai livelli dell’anno fiscale 2013. Ad oggi gli impianti della Casa in Giappone rappresentano il 75% delledi CO2 di. Il raggiungimento di questo obiettivo ridurrà quindi significativamente ledi CO2 dell’Azienda di Hiroshima nel medio termine e avrà un ...