Maxi fuga di gas a Solaro | strada chiusa per intervento d’emergenza

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Una grossadi gas ha reso necessaria la chiusura d’urgenza della via San Pietro questa mattina a. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con una squadra e un’autopompa in seguito alla segnalazione di un forte odore di gas metano proveniente dalladei Vigili del fuoco in via San Pietro ...