Max Giusti rivela | “Ho avuto un gravissimo problema di salute | 48 ore fa ho saputo che non ce l’ho più”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Si chiama La Seconda Chance il nuovo film con protagonista Max. Assieme all’attore e conduttore, sullo schermo vedremo Gabriella Pession: i due sono una coppia con due figli adolescenti, gemelli. Sarà la festa per il loro diciottesimo compleanno a innescare lo snodo della trama… Ma la conferenza stampa è stata peranche l’occasione per parlare di una cosa molto delicata: “A proposito di seconda chance finalmente posso dire di essere sano come un pesce perché negli ultimi tempi houn. Quando ho fatto questo film avevo undie 48 ore fa hoche non cepiù. Nonmai voluto dire, non ne ho mai voluto parlare, non lo sapeva nessuno, neanche i miei ...