Masterchef Italia 13 | tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2023 2024

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 dicembre 2023)13: concorrenti, giudici, quando inizia, orario, Tv8, streaming, a che ora, quante puntate, Sky,, ospiti, prove, dove vederlo, il cooking show più amato nel mondo, torna su Sky per la sua tredicesima edizione a partire dal 14 dicembre. Chi sarà il nuovono? In questa edizione il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy festeggerà un traguardo storico,dei 300 episodi della versionena. Confermati i giudici delle ultime edizioni: Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e il veterano Bruno Barbieri. Nuove sfide, esterne e prove sono pronte per divertirci e incuriosirci con piatti stellati. Gli aspiranti chef sono sempre più ...