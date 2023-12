Masterchef Italia 13 | la prima e la seconda puntata | nascono amori sul set e si forma più della metà della Masterclass

Come vedere in streaming la prima puntata di MasterChef dall'estero

Guardare la prima puntata in streaming disarà un gioco da ragazzi. Ricordati che va in onda oggi su Sky o NOW TV dalle ore 21:00 circa. Quindi non perdere altro tempo. Scarica e ...

MasterChef 13, chi sono i giudici, il giudice ombra e gli chef ospiti Sky Tg24

MasterChef Italia 13, prima puntata: ospiti e concorrenti Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Masterchef, al via la nuova edizione con la novità del "giudice ombra"

Appuntamento stasera giovedì 14 dicembre, con il debutto dell'attesissima tredicesima stagione di MasterChef Italia. Un'edizione infarcita di interessanti novità che renderanno ancora più divertente ...

MasterChef Italia 13, stasera la prima puntata: le anticipazioni

A partire da oggi, 14 dicembre, dalle 21.15 su Sky Uno, gli appassionati di cucina avranno un appuntamento fisso con l'attesa nuova edizione di "MasterChef Italia". Giunti all'edizione numero 13, ...