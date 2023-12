MasterChef Italia 13 da stasera su Sky Uno | ospiti | novità e giudici della nuova edizione

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Al viasu Sky Uno13,dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy: chi sono i, le, chi saranno gli13 si prepara al debutto,su Sky Uno alle 21:15. Il talent culinario più amato d'è pronto a eleggere il nuovo cuoco amatoriale migliore del Paese, ma non prima di aver torchiato per bene tutti i concorrenti come solo i tre, ormai veterani, sanno fare.è visibile anche in streaming, solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. ILa valutazione insindacabile dei ...