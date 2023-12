Marchionni | «Chiellini? Alla Juve ha rappresentato tanto | ha incarnato lo spirito bianconero»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Marco, ex esterno dellantus, ha parlato in esclusiva ai microfoni dintusnews24. Ecco le sue dichiarazioni Marco, ex esterno dellantus, ha parlato in esclusiva ai microfoni dintusnews24. Ecco le sue dichiarazioni. Lei ha giocato con. Cosa lascia Giorgio ai bianconeri e al calcio? «ha, halo. Fin quando c’è stato la classica frase “sudare per la maglia” si addiceva proprio a lui.era uno dei pochi a fare questo. E poi lo fai nellarende molto di più ...