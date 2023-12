Mara Venier vittima del Deep Fake | “La mia immagine fake usata per truffare”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Ancora una volta sono lainconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni” aveva annunciatosul suo profilo Instagram qualche mese fa, cercando di mettere in guardia i suoi fan su un truffa che utilizzava la sua, generata tramite Intelligenza Artificiale. Un incubo ad occhi aperti, L'articolo proviene da Il Difforme.

Barbara D'urso torna in TV: qual è il suo nuovo programma del 2024

Nessuna conferma ufficiale, al contrario delle offerte da parte di Francesca Fagnani eche le hanno aperto le porte dei loro programmi, Belve e Domenica In , per la sua prima intervista ...

Nicola Carraro ha 'abbandonato' Mara Venier | Lei disperata lo richiama: "ti prego torna" Tendenzediviaggio

Mara Venier grazia Stefano de Martino: l'intervista di Belen Rodriguez poteva finire diversamente ilmessaggero.it

Mara Venier grazia Stefano de Martino: l'intervista di Belen Rodriguez poteva finire diversamente

L'intervista di Belen Rodriguez a Domenica In sta facendo ancora discutere per via del fatto che, da Mara Venier, la showgirl argentina ha fatto riferimento ad almeno 12 tradimenti perpetrati ...

Lollobrigida e il treno, Arianna Meloni: "Orgogliosa di mio marito, lui è andato a lavorare"

(Adnkronos) – Nessuna tirata d'orecchie al marito ministro (Francesco Lollobrigida) per aver fatto fermare a Ciampino un Frecciarossa ma anzi orgoglio perché 'lui è andato a lavorare'. Così Arianna Me ...