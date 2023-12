Manovra | il governo propone l’arrivo nell’aula del Senato il 21 dicembre con la fiducia No delle opposizioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dopo i ritardi nella presentazione degli emendamenti e la riddamance sparse in quelli dei relatori, ilora di portare la legge di Bilancio in aula alil 21con la, per poi procedere alla votazione finale il 22. La decisione, comunicata durante una riunione in commissione Bilancio con i capigruppo, farebbe sì che per la Camera si vada a dopo Natale. Un nuovo slittamento, dunque, rispetto ai tempi stabiliti nei giorni scorsi dalla conferenza dei capigruppo in, che prevedevano l’approdo in aula il 18. Il Partito democratico vorrebbe un percorso più ordinato rispettando le tempistiche dell’illustrazione e votazione in Commissione, con i pareri delsui testi degli emendamenti e dei sub. “Per ...