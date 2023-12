Manovra | Boccia Pd | ' Ciriani dice bugie e cerca alibi | ritardi colpa governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “C'è da rimanere esterrefatti a leggere le dichiarazioni del ministro. Le colpe deidell'iter dellain Senato non sono certo dell'opposizione". Così il presidente dei senatori del Pd Francescoreplico alle dichiarazioni del ministro. "Che ha semplicemente fatto il proprio lavoro, presentando i propri emendamenti.stando un'alle colpe delche si è accartocciato su se stesso raccontando prima che la maggioranza non avrebbe emendato la, poi correggendo le parti che non stavano in piedi, come quella sulle pensioni, poi presentando altri emendamenti e poi cedendo alle pressioni dei propri parlamentari infarcendo il testo ...