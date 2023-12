(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il flop in Champions League e le difficoltà in campionato spingono l'olandese lontano da Old Trafford: il nuovo socio dei Glazer ha già incontrato il possibile erede

Disastro Manchester United, Ten Hag al capolinea: 'Già scelto il sostituto'

fuori dall'Europa Come se non bastasse, martedì è anche arrivato il (1 - 0) a Old Trafford che ha sancito l'uscita dalle coppe europee del club. Lo, infatti, racimolando ...

Manchester United, Ten Hag sempre più in bilico: nome nuovo per la panchina ItaSportPress

Pagina 1 | Disastro Manchester United, Ten Hag al capolinea: "Già scelto il sostituto"

Il tecnico olandese è fuori dalle coppe europee e in Premier League è settimo a dieci punti dal Liverpool capolista e prossimo avversario: sfida ad Anfield decisiva ...

Manchester United, Ten Hag verso l’addio: Ratcliffe ha già trovato il sostituto

Il flop in Champions League e le difficoltà in campionato spingono l'olandese lontano da Old Trafford: il nuovo socio dei Glazer ha già incontrato il possibile erede ...