(Di giovedì 14 dicembre 2023) Secondo quanto riportato da The Athletic il contratto che lega il francese ai Red Devils scadrà già il prossimo 30 giugno: la quarta stagione è legata ad un'opzione che non verrà esercitata

Manchester United, sorpresa Varane: addio vicino da free agent

Casemiro, Sancho, Martial. E ora anche Raphael Varane . La lista dei giocatori destinati a lasciare iltra gennaio e la prossima estate si allunga sempre di più e già adesso sarebbe più che sufficiente per allestire una buona squadra di calcio a 5. L'ultimo della lista è il difensore ...

CHAMPIONS, Il ranking Uefa dopo i gironi: Inter sesta

Manchester City (Ing) 141,000 Bayern Monaco (Ger ) 136,000 Real Madrid (Spa) 123,000 Paris Saint-Germain (Fra) 108,000 Liverpool (Ing) 103,000 Inter 99,000 Lipsia (Ger) 96,000 Chelsea (Ing) 96,000 ...

Jim Ratcliffe prende tempo sul futuro di Erik ten Hag: il nuovo socio del Manchester United non vuole prendere decisioni drastiche e affrettate sulla panchina e lo staff tecnico, come riferisce The ...