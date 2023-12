Manchester United, Ratcliffe prende tempo su Ten Hag

Commenta per primo Jim Ratcliffe prende tempo sul futuro di Erik ten Hag : il nuovo socio delnon vuole prendere decisioni drastiche e affrettate sulla panchina e lo staff tecnico, come riferisce The Independent serve prima un'analisi approfondita.

Manchester United, Ten Hag sempre più in bilico: nome nuovo per la panchina ItaSportPress

Sancho, il Barcellona rifiuta lo scambio con Raphinha: Juve ancora in corsa

La Juventus sarebbe ancora in corsa per l'acquisto del cartellino di Jadon Sancho, attaccante esterno classe 2000 della nazionale inglese, in uscita dal Manchester United: stando ad ...

Champions: ranking Uefa; Inter stabile al 6/o posto, Napoli 16/o

Manchester City (Ing) 141,000 Bayern Monaco (Ger ) 136,000 Real Madrid (Spa) 123,000 Paris Saint-Germain (Fra) 108,000 Liverpool (Ing) 103,000 Inter 99,000 Lipsia (Ger) 96,000 Chelsea (Ing) 96,000 ...