Manchester United | c'è già il nome per il dopo Ten Hag

Champions, i flop di Newcastle e Manchester United favoriscono l'Italia nell'ottica "quinta squadra"

... lo stesso non si può dire per la quarta tedesca (l'Union Berlino) e per le due inglesi (e Newcastle), arrivate tutte e tre, come il Siviglia, ultime nel proprio girone e, pertanto, ...

Manchester United, Ten Hag sempre più in bilico: nome nuovo per la panchina ItaSportPress

MAN. UNITED, Ten Hag sempre più in bilico. Amrabat...

Erik Ten Hag è sempre più a rischio sulla panchina del Manchester United. L'eliminazione europea, secondo il The Sun potrebbe portare dei ribaltoni. Il nuovo socio, Jim Ratcliffe, che comprerà il 25% ...

Champions, i flop di Newcastle e Manchester United favoriscono l'Italia nell'ottica "quinta squadra"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Bruno... 100x100Napoli 14-12-2023 16:41 SPORT L'Italia ringrazia il Milan e la Serie A fa meglio della Premier. Possono ...