Manchester City vs Crystal Palace – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Fresco della vittoria infrasettimanale in Champions League a Belgrado, iltorna in campo in Premier League quando sabato 16 dicembre pomeriggio accoglie ilall’Etihad Stadium. Mentre i Citizens si trovano al quarto posto in classifica, gli Eagles languono al 15° posto e iniziano a guardarsi alle spalle dopo un periodo di scarsa forma. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver posto fine alla sua serie di quattro partite senza vittorie in Premier League con una ...