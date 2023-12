“Manca una pagina” degli atti | torna indietro di 18 mesi il processo sull’emergenza Covid e gli ospedali modulari di Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Come nel gioco dell’oca, ilsulle presunte irregolarità negli appalticampani e nella gestione delle prime fasi dell’emergenzaal punto di partenza. Per la precisione,all’avviso di conclusione indagini firmato dai pm nel giugno 2022: 14 pagine delle quali una o duevano nell’atto consegnato ad alcuni tra i circa 20 indagati. Di qui l’eccezione di nullità sollevata stamane dagli avvocati in udienza preliminare – tra cui Giuseppe Fusco, Stefano Montone, Alfredo Sorge, Elena Lepre – perché nel frattempo la procura era andata avanti ed aveva chiesto il rinvio a giudizio. L’eccezione è stata accolta dal Gup Giovanni Vinciguerra. A quel punto il pm Simone De Roxas, di fronte ...