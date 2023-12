Malattie rare | 2 mln pazienti in Italia | 15% costretto a viaggiare per curarsi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Insono circa 2 milioni le persone con una malattia rara, il 15% èa spostarsi sul territorio nazionale per cercare le cure migliori. I centri a più elevata specializzazione legati alla rete europea mancano in 7 regioni, e i due terzi dei centri accreditati sono al Nord, dove si trovano anche le strutture in grado di somministle terapie più avanzate e innovative. Invertire la rotta è l'obiettivo del nuovo Piano Nazionale2023-2026, che ha ottenuto, lo scorso 9 novembre, il parere favorevole in Conferenza Stato-Regioni al decreto di riparto dei fondi per la sua attuazione (50 milioni di euro dal Fsn) e che prevede interventi precisi: le Regioni entro dicembre dovranno recepire formalmente il Piano, ed entro il ...