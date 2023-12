MALATTIE CRONACHE | SVOLTA EUROPEA SU RIDUZIONE DEL RISCHIO E TABACCO

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023)a livello europeo sulecroniche non trasmissibili, le cosiddette NCD ( dall'inglese "Non-Communicable Diseases"), patologie a lungo termine che si sviluppano nel tempo: sono generalmente causate da fattori dicome l'età, la genetica, lo stile di vita e l'ambiente Ieri, il Parlamento Europeo ha votato a favore del rapporto (non vincolante) sullenon trasmissibili (NCD) durante la sessione plenaria di Strasburgo. La formulazione della relazione riflette un maggiore sostegno del Parlamento europeo al concetto didel danno e fa eco alla decisione del BECA sulle questioni legate al. Tra i punti cardine di questa relazione spiccano: il sostegno alladel danno e alla condivisione di best practice fra gli Stati ...