Magalli a Pomeriggio 5 | colpaccio di Myrta Merlino e faida con Matano

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Giancarlo5! L'ex padrone di casa del mezzogiorno del secondo canale della Tv di Stato è stato arruolato danel suo contenitore di Canale 5 nel ruolo di opinionista. L'iconico volto della televisione italiana è pronto a tornare in pista dopo aver superato brillantemente una difficile malattia. Attualmente ospite di una rubrica a I Fatti Vostri,ha deciso di accettare la proposta arrivata da Mediaset e ampliare il suo raggio d'azione televisivo. ACinque contribuirà ad aggiungere una ventata di freschezza ed esperienza al programma: riuscirà a risalire la china degli ascolti tv? Al momento la collaborazione prevede la presenza del popolare conduttore in qualità di opinionista per due puntate natalizie di...