Made in Sud diventa Made in Italy e alla conduzione c’è una celebre ex Vippona

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Grandi cambiamenti in vista per il programmain Sud che, stando a quanto trapelato, andrà in onda ad inizio 2024 con un nuovo titolo:in. Una novità non soltanto formale e relativa al solo nome, bensì anche strutturale e organizzativa del programma stesso.ininfatti accoglierà non più soltanto comici provenienti dal territorio campano, ma sirgherà fino ad abbracciare tutta l’Italia. Nel nuovissimo format infatti ci saranno comici e intrattenitori provenienti da tantissime altre regioni italiane. Ma le novità per l’ormai exin Sud non sono finite qui. A cambiare sono anche gli stessi conduttori e a quanto si apprende grazie al portale TvBlog si torna un po’ al ...

Made in Italy: il ritorno dello show comico nel 2024 Il famoso show comico "Made in Sud" si prepara a fare il suo ritorno nel 2024, ma con un nome diverso: "Made in Italy".

