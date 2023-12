Made in Sud cambia nome e arriva a condurlo Elisabetta Gregoraci

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 dicembre 2023)in Sud, il programma comico di Rai2 caratterizzato dalla presenza di comici del meridione (in particolar modo campani) sta per trasformarsi in un generico programma in stile Zelig / Colorado / Only Fun. Dal prossimo anno, infatti, il titolo cambierà e aprirà le porte ai comici di tutta Italia. Dain Sud si passerà ain Italy con tanto di nuova conduzione affidata ade al duo Gigi & Ross. A rivelarlo è stato TvBlog. I tre conduttori sono in realtà delle vecchie conoscenze del programma: il duo comico lo ha condotto dal 2008 al 2016, mentrelo ha fatto dal 2011 al 2020. Insomma, una combo che ritroverà la loro complicità a distanza a distanza di 8 anni dall’ultima volta. All’epoca c’era anche Fatima Trotta. ...