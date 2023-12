Ma quale micio | il gatto può uccidere 2000 prede

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Altro che gattini indifesi con le loro faccine da meme. Il '' domestico, in realtà, appartiene alla specie dei Felis catus: felini. Predatori che amano la caccia, armati di artigli retrattili, denti affilati e visione notturna, in grado dioltre 2.000 specie diverse per un totale di miliardi di animali ogni anno. Numeri impressionanti diffusi da un gruppo di ricerca dell'Università di Auburn, nello Stato dell'Alabama, Stati Uniti e pubblicati su Nature Communications, secondo cui almeno 350 delledei nostri famelici gatti è a rischio estinzione. "Non conosciamo davvero nessun altro mammifero che mangi così tante specie diverse. I gatti mangiano ciò che è disponibile", afferma l'autore principale dello studio, l'ecologo Christopher Lepczyk, sulle pagine di Scientific ...