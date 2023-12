Ma no Pioli addio? Gelo in diretta | che botta | la resa del mister

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La spavalderia dell'ultimo anno si è dissolta. Le certezze sono venute meno. La delusione è salita ai massimi livelli. Così, quando Stefano, allenatore di un Milan appena eliminato dalla Champions League alla fase a gironi, viene intercettato ai microfoni di Prime Video Sport lascia trasparire una tristezza che mai gli si era palesata in volto nei suoi ormai quattro anni da Diavolo. Alessia Tarquinio, inviata a Newcastle, esordisce così: “Milan fuori dalla Champions per differenza reti negli scontri diretti col Psg, qual è il rimpianto più grande?" Basta questa semplice domanda per far sospirare, che china il capo. La giornalista se ne accorge e prova a smorzare: “L'ho toccata piano…”. E l'allenatore del Milan, ancora scosso, parla a fatica: “Ma no… mi dispiace… mi dispiace che non siamo riusciti, o non sono riuscito, a portare al massimo ...