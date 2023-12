L’Ue apre i negoziati di adesione con l’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Quando alle 18.25 di una giornata lunghissima arriva l’annuncio di Charles Michel, molti giornalisti nella sala stampa del Consiglio europeo di Bruxelles si guardano increduli. I Paesi delhanno deciso di aprire idicon Ucraina e Moldova, come raccomandato dalla Commissione europea a novembre, superando un’opposizione che sembrava inscalfibile da parte dell’Ungheria. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán era arrivato a Bruxelles con il solito piglio battagliero e sembrava determinato a far valere il suo potere di veto su una decisione che andava presa all’unanimità. «L’allargamento non è una questione teorica, è un processo basato sui meriti, giuridicamente dettagliato, che ha dei prerequisiti», le sue parole all’ingresso del vertice. «Non c’è alcuna ragione per discutere ora l’...