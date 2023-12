Lovere | 80° anniversario dell’eccidio Partigiano del 1943

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Bergamo. Ricorre quest’anno l’80°di, in provincia di Bergamo, in cui persero brutalmente la vita 13 combattenti antifascisti, conosciuti come “I 13 martiri”: una ricca e sentita commemorazione li ricorda sabato 16 e domenica 17 dicembre, proprio a, organizzata dalla Sezione ANPIe Comune di. Il 7 dicembre delun feroce rastrellamento dei fascisti sui monti sopra il paese si concluse con diversi arresti, tra cui quello di 13 Partigiani: in buona parte d’età tanto giovane che oggi sarebbero considerati dei ragazzini. Vennero catturati, torturati e poi fucilati il 22 dicembre. Erano Francesco Bessi, 19 anni, Salvatore Conti, 21 anni, Andrea Guizzetti, 19 anni, Aleandro Locardi, 23 ...