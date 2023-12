L’orgoglio della meglio gioventù al villaggio di Atreju Ciriani | “Abbiamo riscritto la storia”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023)è cresciuto, lo spirito non è cambiato. Dal 1998 quando un manipolo di giovani pionieri di Alleanza nazionale sfidava il Nulla, sulle orme dell’eroe bambinoInfinita di Michael Ende, al ritorno delitaliano di oggi, che dà il titolo alla kermesse di Fratelli d’Italia nelallestito a Roma sullo sfondo di Castel Sant’Angelo. Un grande sforzo organizzativo, tanto entusiasmo per un successo impensabile, raggiunto dopo la lunga traversata nel desertodestra. Dal 3% di dieci anni fa al primo partito italiano, “di gran lunga”, come sottolinea il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Lucainaugurando la festa. “Noi eravamo quattro amici al bar eportato la nostra leader a essere la prima ...