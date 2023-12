Lollobrigida e il treno | Arianna Meloni | “Orgogliosa di mio marito | lui è andato a lavorare”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Nessuna tirata d'orecchie alministro (Francesco) per aver fatto fermare a Ciampino un Frecciarossa ma anzi orgoglio perché "lui è". Così, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia e sorella della presidente del Consiglio Giorgia, arrivando ad Atreju risponde ai cronisti che tornano sulla vicenda. "Sono statadi lui, ha trovato una soluzione, lui è. Se gli ho tirato le orecchie? Sinceramente no -aggiunge – proprio no in questo caso, in altri casi sì, in questo no". — [email protected] (Web Info)