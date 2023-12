Lollobrigida e il caso del treno | Arianna Meloni difende il marito | “Fiera di quello che ha fatto”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Ho deciso di non parlare qui ad Atreju perché se no divento il centro della discussione e non voglio”. Ha esordito cosìdopo il taglio del nastro di Atreju. “Noi abbiamodiverse stagioni di Atreju ed immagino che ve lo ricordiate – ha continuato -. Cosa dico sulle persone che parteciperanno? Lo abbiamo sempre avuto, ci sono sempre stati i capi di governo”. Mentre sulla polemica su Abascal e sulla sua partecipazione ha detto: “Non mi sembra inopportuno”. Invece, suldel– il ministro Francesco– e delha sottolineato: “Ha risposto lui nel question time e sonoche si sia trovata una soluzione perché la popolazione di Caivano lo aspettava sotto la pioggia”. L'articolo proviene da Il ...

Arianna Meloni difende il marito Lollobrigida: "Orgogliosa di lui per aver fermato il treno per Caivano. Non l'ho rimproverato"

Roma, 14 dic. (askanews) - "Sono una persona che se deve fare una critica, anche al ministro Lollobrigida, la fa. Le assicuro che io sono stata fiera di quello che ha fatto Francesco, perché ha fatto ...

«Sinceramente no, proprio no in questo caso no, in altri casi si, in questo no». «Tutti lo sanno, io sono una persona che se deve fare una critica la fa, anche al ministro Lollobrigida. E le assicuro ...