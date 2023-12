Redmi 13C arriva in Italia a partire da 159,90 euro

...09 mm e un design piatto e alla moda, losi presenta in una gamma di colori ispirati alla natura, tra cui Midnight Black, Navy Blue, Clover Green e Glacier White. Il13C vanta un ...

Lo smartphone Redmi 13C arriva in Italia puntando sulla generazione Z TuttoAndroid.net

Arriva in Italia Xiaomi Redmi 13C: l’entry level per la Gen Z a 159€ Techzilla.it

Redmi 13C arriva in Italia: ha l'essenziale, un design minimal e costa poco

Xiaomi annuncia l’arrivo sul mercato italiano di Redmi 13C, un prodotto pensato per soddisfare le esigenze della cosiddetta generazione Z, i giovani sotto i 25 anni. Ruota tutto intorno al prezzo, i ...

Ring Intercom di Amazon, le chiamate al citofono arrivano sullo smartphone

Ring Intercom di Amazon rende smart ogni citofono, in modo che tutte le chiamate degli ospiti arrivino sullo smartphone e possono essere gestite via app dedicata. Una comodità utile in diversi scenari ...