L’Nba ferma il picchiatore Green giunto alla 19esima espulsione | “Curati | tornerai quando sei guarito”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Draymon, dei Golden State Warriors, ha colpito Jusuf Nurkic in faccia con tutta la forza (qualcuno direbbeGatti) dopo un duello a canestro ed è stato espulso dal campo per lavolta nei suoi undici anni di carriera Nba. In precedenza, come ricorda la Süddeutsche Zeitung. Ha bloccatotesta con una morsa mortale il gigante del Minnesota Rudy Gobert con una morsa mortale. In precedenza, tra le altre cose, aveva dato un pugno a LeBron James in tre partite diverse, due calci sotto la cintura a Steven Adams, un pugno a James Harden nella barba e un calcio in testa. Allungò il viso, eseguì un numero di wrestling con Anthony Davis sul pavimento, fece oscillare il gomito sotto il naso di Davis Bertans e attaccò il suo compagno di squadra Jordan Poole in allenamento. Orasi è ...