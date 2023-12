Liverpool, ecco il rinforzo per la difesa

Commenta per primo C'è ilsulle tracce di Hincapié . Il difensore del Bayer Leverkusen era nel taccuino anche del Milan ma, secondo Bild , Klopp sta puntando forte su di lui.

FIM Awards 2023: da Bagnaia a Bulega, tutti i piloti premiati a Liverpool. FOTO Sky Sport

Var in Premier, clamoroso errore e Liverpool furioso: ecco cos’è successo Tuttosport

Union Saint Gilloise – Liverpool 2-1 highlights e gol: i belgi chiudono con onore – VIDEO

Union Saint Gilloise - Liverpool highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League ...

Ferencvaros – Fiorentina: Zachariassen porta avanti gli ungheresi, ecco il gol! – VIDEO

Il Ferencvaros sblocca la gara in casa contro la Fiorentina. Al 48’ Abu Fani la spunta sulla sinistra e mette in mezzo dove Zachariassen appoggia in rete per il vantaggio ungherese. Quarto gol in ...