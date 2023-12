LIVE Snowboard | PGS Carezza 2023 in DIRETTA | Lucia Dalmasso ai quarti di finale | a breve Nadya Ochner

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24: L’azzurra vanta una vittoria e 4 podi in Coppa del Mondo dialpino, con un 4° posto nella Classifica Generale nel 2019! L’ultima gara della sua carriera contro la ceca Madarova. 12.23: Julie Zogg accede al turno successivo. E’ il momento di. 13.23: Adesso Hochreiter (GER) contro Zogg (SWI) e poi. 13.21: La giapponese Miki Tsubaki, leader dopo le qualificazioni, ottiene il pass per icontro Gloria Kotnik (+0?38). 13.20: Michelle Dekker (OLA) strappa il pass per icontro Cheyenne Loch (GER). 13.18: Eliminata Jasmin Coratti, passa la tedesca Ramona Hofmeinster. Azzurra a +1’24” complice un errore a metà discesa. 13.17: ...