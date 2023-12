LIVE Snowboard | PGS Carezza 2023 in DIRETTA | finale tutta azzurra a Carezza! Bormolini vs Coratti per la vittoria!

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22: Adesso le finali maschili: per il 3° posto Banjamin Karl (AUT) vs Gian Casanova (SWI). Per la vittoria: Mauriziovs Edwin. 14.21: La vittoria della gara femminile va a alla tedesca Hofmeister, uscita di scena l’austriaca Ulbing. 14.18: Terzo posto a Miki per il giappone. 14.16. Adesso le finali femminili. Per il 1° posto Hofmeister (GER) vs Ulbing (AUT) e per il 3° Miki (JPN) vs Zogg (SWI).1°/2° posto:vs!!!3°/4° posto: Karl (AUT) vs Casanova (SVI) 14.13: Ce la fa!!!!! Due podi azzurri! Super giornata. LaA sarà Mauriziovs Edwin ...