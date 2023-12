LIVE Snowboard | PGS Carezza 2023 in DIRETTA | Bormolini e Coratti all’attacco del podio! Fuori tutte le azzurre

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02: Roland Fischnaller si arrende! Peccato, potevamo avere un atleta sul podio matematicamente. Passa Karl per un centesimo! 14.01: Sarà derby con Fischnaller?? 14.00: Alla grande anche! Lo svizzero quasi si è steso a metà discesa ma la continuità diha avuto la meglio per 0?03!!!!!!!! 13.59: Ancora Italia con Edwinopposto a Dario Caviezel. 13.58: Nulla può Aaron March, passa per 0?30 lo svizzero Casanova, che sfiderà! 13.56: PASSA Maurizio, che gara incredibile da parte di entrambi, un testa a testa deciso solo nel finale per centimetri. Eliminato Kosir! 13.54: I quarti di finale maschili: Zan Kosir vs MaurizioGian Casanova vs Aaron MARCH Edwin ...