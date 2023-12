LIVE Sci alpino | Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA | lavori sulla pista | training cancellato

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLAIN VAL GARDENA DALLE 11.45 09.10 Ci sono novità. Per via deidopo la nevicata delle ultime ore, la giuria ha deciso di permettere alle atlete solamente una ispezione della, ma l’allenamento odierno è stato. 09.08 Buongiorno e bentrovati alladella primacronometrata difemminile di Val(Francia). Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella primadella ...